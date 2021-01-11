Властям на Украине нужно отменить локдаун и вернуться к работе для восстановления экономики страны. Об этом говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), опубликованном на сайте политсилы 10 января

На Украине начался жесткий локдаун © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Вместо того, чтобы с первых дней года решать накопившиеся проблемы, она (власть — ред.) просто решила продлить себе рождественские каникулы, отправив Украину на очередной локдаун… "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от Зе-команды выйти с придуманных каникул, вернуться из жарких стран, горнолыжных курортов, один день отдыха на которых стоит больше, чем средняя пенсия в Украине», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

По заявлению политсилы, необходимо собрать парламент и срочно внести изменения в принятый бюджет-2021, в частности, повысить зарплаты и пенсии, увеличить финансирование медицины, поддержку отечественной экономики и украинских регионов.

Сегодня в условиях локдауна торгово-развлекательным центрам Украины запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков.

Ранее Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%. Документ предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (35,6 тысячи рублей). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в этом году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году.