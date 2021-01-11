Российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему попытку сторонников Дональда Трампа попасть в здание Конгресса во время митинга 6 января нельзя рассматривать как террористический акт

«Мирные протестующие» в США и Украине вчера и сегодня. О героях майдан-времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байдена на выборах главы государства. Часть митингующих смогла прорваться в здание, в результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Сам по себе вход в это здание не может рассматриваться как государственное преступление или терроризм, полагает Злобин.

«Обычные американцы рассматривают своё государство как свою собственность. Они его содержат, они за него платят, они им владеют. Именно так американцы относятся в частности к зданию Конгресса США. Это собственность не государства, это собственность американского народа, куда каждый американец имеет право прийти, не отвечая на вопрос "Зачем?" и "Почему?". Это его право», — сказал политолог.

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