В Соединенных Штатах Америки нет вертикали власти, захват которой может обеспечить контроль над страной. Такое утверждение в интервью изданию Украина.ру сделал российско-американский политолог Николай Злобин

Злобин рассказал, какие три серьезные проблемы стоят перед США © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне перерос в беспорядки, в ходе которых протестующие прорвали оцепление и пошли на штурм Капитолия, где в это время на заседание собрался Конгресс, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах главы государства. Часть митингующих смогла прорваться в здание, в результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.

«Америка — плоская страна, там нет вертикали власти, захватив, которую можно взять контроль над страной. На мой взгляд, это огромный плюс Америки. Нет правительственного здания, которое можно оккупировать и сказать: "Я теперь управляю Америкой!". Власть в Америке распределена между пятьюдесятью штатами. И штаты, которые в свое время и создали Америку, объединившись друг с другом, очень ревностно относятся к тому, чтобы президент страны, Конгресс, Вашингтон в целом, не дай Бог не взяли бОльшую власть, чем та, которую им готовы дать штаты», — сказал Злобин.

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