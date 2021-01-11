Российско-американский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру рассказал, какие проблемы поставили перед США недавние беспорядки в Вашингтоне

Митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне перерос в беспорядки, в ходе которых протестующие прорвали оцепление и пошли на штурм Капитолия, где в это время на заседание собрался Конгресс, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах главы государства. Часть митингующих смогла прорваться в здание, в результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Капитолийский погром. Штрихи к портрету нового мира © кадр из видео телеканала Fox News

«Первое — большая часть людей не поверила результатам выборов, а власть пытается это игнорировать. Это значит, что под вопрос ставится святая святых — демократия и процедура», — сказал эксперт.

Вторая, продолжил он, заключается в том, что не сработали и не смогли показать свою эффективность в данном случае функционирующие институты, в том числе гражданского общества.

«И как результат возникает третья проблема: сомнение в легитимности власти, которая 20 января 2021 года возьмёт контроль над страной», — подытожил Злобин.

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