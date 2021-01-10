Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук может быть причастен к подрыву газопровода в Полтавской области. Об этом говорится в заявлении компании-поставщика «Лубныгаз», размещенном 10 января в Facebook

Диверсия? Названы возможные причины взрыва газопровода под Полтавой © Facebook, Оператор ГТС України

В заявлении «Лубныгаз» призвал правоохранительные органы проверить возможную причастность к подрыву газопровода Игоря Мосийчука.

«Мосийчук на своей странице в Фейсбук первым сообщил о том, что взрыв — спланированная диверсия и обвинил своего оппонента, предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год», — говорится в сообщении.

Мосийчук ранее уже критиковал руководство «Лубныгаза». По его сведениям, причиной нынешнего взрыва в Полтавской области является незаконная врезка в газопровод с целью кражи голубого топлива с его последующей перепродажей на незаконных заправках в Лубнах. Во главе преступной схемы, утверждает экс-депутат, стоит руководитель «Лубныгаза», гражданин РФ Максим Дунин.

«Совсем е******сь», — отреагировал на обвинения Мосийчук у себя в Telegram-канале.

Ранее Мосийчука уже обвинял в теракте. В 2011 году тогда еще депутат Васильковского горсовета (Киевская область) он был задержан СБУ по делу о подготовке взрыва памятника Ленину в Борисполе, а также подготовке терактов на День независимости Украины. Приговор Мосийчуку и его подельнику был озвучен лишь в начале 2014 года, вскоре после победы Евромайдана он вышел на свободу и реабилитирован новой властью как «политзаключенный».