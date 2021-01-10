Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов в Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала победу Лукашенко на выборах президента, после чего в стране начались акции протеста. В это же время Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании президентских выборах в соседней республике. По словам Лукашенко, контакты между Белоруссией и Украиной фактически сведены к минимуму.
Белорусский лидер отметил, что недружественные заявления украинских официальных лиц в адрес Минска можно объяснить трудным положением, в которое попала Украина.
«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше», — сказал он.
Лукашенко также рассказал, что в отличие от политических контактов, Минск и Киев продолжают сохранять и развивать экономическое сотрудничество между странами.