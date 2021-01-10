Президент Александр Лукашенко объяснил недружественные заявления официального Киева в адрес Белоруссии. Своим мнением он поделился в программе «Действующие лица», вышедшей в эфир телеканала «Россия 1» 10 января

Лукашенко рассказал, что сделает при встрече с Зеленским © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Белорусский лидер отметил, что недружественные заявления украинских официальных лиц в адрес Минска можно объяснить трудным положением, в которое попала Украина.

«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше», — сказал он.

Лукашенко также рассказал, что в отличие от политических контактов, Минск и Киев продолжают сохранять и развивать экономическое сотрудничество между странами.