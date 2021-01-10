Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала 10 января у себя в Instagram видео с отдыха на горнолыжном курорте, чем сильно разгневала рядовых украинцев, вынужденных соблюдать карантинные ограничения

С 8 января на Украине действует усиленный вариант карантина, введенного из-за коронавируса. Согласно правилам, украинские курорты смогли продолжить свою работу в прежнем режиме, чем воспользовалась, в частности, актриса Сумская. Ее выбор пал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области.

«Всем приветик, друзья! Хороших видов вам в ленту! Мы с @annborisyuk на склоне! Поехали!» — подписала она ролик. При этом на кадрах можно было разглядеть толпу отдыхающих, которые не соблюдали элементарные меры предосторожности.

Украинская певица и модель засветила обнаженную грудь - фото © Даша Астафьева/Инстаграм

«Ольга красавица конечно. Всегда восхищалась, но блин где справедливость?! Значит где-то нет ковида, нос к носу балдеют там, а мы тут опять сидим на карантине. Вообще не понять — одна страна, где-то есть локдаун, а где-то его нет, получается так», — говорится в сообщении одной из подписчиц.

«Це локдаун по-українськи», «А почему тогда катки у ёлок в Киеве закрыли? А в Буковеле значит можно…», «Катайтесь себе на здоровье и не раздражайте людей… Большинство сидят по домам без денег, закрыты на локдаун, а Вы хвастаетесь», — также написали украинцы.