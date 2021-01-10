Владимир Зеленский, несмотря на молодость, является нормальным, здравым человеком. Такую точку зрения о главе украинского государства высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Действующие лица», вышедшей в эфир на телеканале «Россия 1» 10 января

Отношения между Минском и Киевом ухудшились после начала протестов в Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала победу Лукашенко на выборах президента, после чего в стране начались акции протеста. В это же время Верховная Рада Украины приняла заявление о непризнании президентских выборах в соседней республике. Лукашенко рассказал, что сделает при встрече с Зеленским © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Я зла не держу на Володю Зеленского, — сказал Лукашенко. — Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться».

Белорусский президент также отметил, что готов возобновить контакты со своим украинским коллегой.

«Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — заявил он.

Зеленский встречался с Лукашенко в 2019 году в Житомире в рамках Форума регионов двух стран. Аналогичное мероприятие должно было пройти в октябре следующего года в белорусском Гродно, однако оно было отменено, по официальной версии, из-за пандемии коронавируса.