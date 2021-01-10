Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина единственным другом. Его слова прозвучали в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» 10 января

Лукашенко собирает управляемый майдан – Безпалько © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На вопрос ведущей, может ли он еще назвать кого-то своим другом, президент Белоруссии ответил, что много раз над этим задумывался.

«Прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — сказал он.

В августе прошлого года Лукашенко выиграл очередные выборы президента Белоруссии. Местная оппозиция при поддержке Запада не признала их итогов, продолжая устраивать акции протеста по сей день. В это же время Россия подтвердила, что считает Лукашенко легитимным руководителем республики, обе стороны подтвердили, что продолжат курс на интеграцию в рамках Союзного государства.