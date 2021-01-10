Сотни людей пришли 10 января к городскому исполкому Мелитополя Запорожской области, чтобы выразить свое несогласие с повышением тарифов на газ и электроэнергию. Об этом сообщил сайт РИА Мелитополь

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Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Теперь тариф составляет в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля тарифы вновь пойдут вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).

Сообщается, что на акции в Мелитополе собрались порядка 500 человек, их число продолжает расти. Собравшиеся кричат «Ганьба» («Позор»). Призывы собираться на протест у горисполкома появились в соцсетях накануне.

Также протестующие перекрыли несколько ключевых городских улиц, пропуская только спецтранспорт. Отмечается, что некоторые из горожан бросаются также под машины.