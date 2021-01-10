Несколько десятков человек утром 10 января заблокировали движение по трассе Харьков - Киев, требуя отменить повышение тарифов на транспортировку газа. Видео с акции были опубликованы в Telegram-канале «Труха»

«С этим нельзя играться»: Витренко объяснил отмену льготного тарифа на электроэнергию © Facebook/Сергій Лещенко

В воскресенье, 10 января, вблизи населенного пункта Высокий в Харьковской области группа людей решила выразить свое несогласие с повышением тарифов, перекрыв трассу на столицу. Как отмечают СМИ, в акции принимают участие более сорока человек, они не препятствуют проезду спецтранспорта, пропуская каждые пятнадцать минут остальные автомобили.

В руках протестующих плакаты «Нет тарифному геноциду», «Люди не быдло», «Тарифы убивают» и другие.

Примечательно, что акция проходит прямо у поста Национальной полиции, сотрудники которой наблюдают за происходящем со стороны.