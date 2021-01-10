Администрация соцсети Facebook удалила 9 января пост депутата Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрия Камельчука, который усомнился в необходимости вакцинироваться от COVID-19

«Корабль дураков». Счастливые днища не замечают © wikipedia.org Владимира Зеленского Камельчук регулярно попадает в скандалы из-за своих высказываний в СМИ и соцсетях. Так он отрицал сам факт существования коронавируса, а также рассуждал о проституции с точки зрения «ведических наук».

На этот раз парламентарий решил высказаться о вакцинации. По его мнению, прививки от COVID-19 — это «псевдопанацея», которую продвигают маркетологи в своих коммерческих интересах через так называемых лидеров мнений. Также Камельчук заявил, что «принудительная вакцинация» призвана создать новые искусственные границы и пооложить конец свободному перемещению людей.

Однако вскоре пост украинского депутата был удален соцсетью. В ответ Камельчук опубликовал новое сообщение, в котором раскритиковал данное решение Facebook.

«Фейсбук удалил мой пост после 864 репостов… демократия в действии!)) привет Цукербергу))) все-таки перебежали дорогу) ни на одну компанию в моей публикации не было ссылок. Столько поддержки я еще не видел! 900 + лайков. 864 акций. 99 % позитивных комментариев. А фейсбук сказал, что фейк)))Битва еще не окончена!», — написал он.

Соратник Зеленского пообещал вскоре обнародовать новый пост, подчеркнув, что «правду невозможно остановить».

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил Камельчуку отдежурить смену в реанимационном отделении больницы, чтобы убедиться в реальности коронавируса.