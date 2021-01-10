Группа из нескольких десятков человек напала на посетителей и администрацию горнолыжного курорта «Красия» в Закарпатской области Украины, сообщил 10 января сайт Znaj.ua

Первой о конфликте рассказала пресс-служба «Красии» в своем Facebook. Согласно их версии, группа из сорока человек напала 9 январе на курорт, угрожая физической расправой посетителям и персоналу, попутно испортив имущество комплекса. Целью атакующих, написала пресс-служба, было вымогательство.

В Карпатах на горнолыжном курорте застряли три беременные женщины © пресс-служба ГосЧС Украины

По данным СМИ, жители остались недовольны решением руководства курорта начать взимать плату за пользование подъемниками, которыми до этого местные пользовались бесплатно.

Однако в комментарии изданию Zahid.net совладелец «Красии» Тарас Тарасенко заявил, что помимо этого, местные жители озвучивали требования предоставить им доступ ко всей инфраструктуре горнолыжного комплекса, а также возможности в частном порядке оказывать услуги лыжных инструкторов.

В конечном итоге, как сообщили в полиции, было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и участников конфликта.