Первой о конфликте рассказала пресс-служба «Красии» в своем Facebook. Согласно их версии, группа из сорока человек напала 9 январе на курорт, угрожая физической расправой посетителям и персоналу, попутно испортив имущество комплекса. Целью атакующих, написала пресс-служба, было вымогательство.
Происшествие также прокомментировали в местной полиции, где частично подтвердили изложенные администрацией курорта данные, однако все ограничивалось, подчеркнули правоохранители, попыткой жителей Великоберезянского района воспрепятствовать работе «Красии», сваливая ветви и обломки деревьев прямо посреди горнолыжной трассы.
По данным СМИ, жители остались недовольны решением руководства курорта начать взимать плату за пользование подъемниками, которыми до этого местные пользовались бесплатно.
Однако в комментарии изданию Zahid.net совладелец «Красии» Тарас Тарасенко заявил, что помимо этого, местные жители озвучивали требования предоставить им доступ ко всей инфраструктуре горнолыжного комплекса, а также возможности в частном порядке оказывать услуги лыжных инструкторов.
В конечном итоге, как сообщили в полиции, было возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и участников конфликта.