В воскресенье, 10 января, в Казахстане проходят выборы в нижнюю палату парламента. Избиратели могут проголосовать за одно из пяти политических объединений.
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik-Казахстан, Токаев заявил, что полиция будет работать в соответсвии с законодательством в случае протестов.
«Никакие репрессивные меры приниматься не будут. Повторю еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — сказал он.
В этот день выборы проходят также в Киргизии. Гражданам предлагается выбрать президента республики, а также проголосовать за изменения в Конституции, касательно формы правления — президентская или парламентская.