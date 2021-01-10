Правоохранительные органы Казахстана будет действовать в рамках закона в случае протестов после завершения выборов в мажилис (нижнюю палату парламента). Об этом 10 января на избирательном участке заявил президент страны Косым-Жомарт Токаев, пишет Sputnik-Казахстан

«Народ уже на взводе»: эксперт рассказал, что может произойти в Казахстане © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik-Казахстан, Токаев заявил, что полиция будет работать в соответсвии с законодательством в случае протестов.

«Никакие репрессивные меры приниматься не будут. Повторю еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — сказал он.

В этот день выборы проходят также в Киргизии. Гражданам предлагается выбрать президента республики, а также проголосовать за изменения в Конституции, касательно формы правления — президентская или парламентская.