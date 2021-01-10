Американское издание The New York Times опубликовало на днях материал «В вашингтонском бунте - отголоски постсоветских восстаний», в котором автор статьи Эндрю Хиггинс провел параллели с недавними событиями в столице США с войной в Донбассе

Митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне перерос в беспорядки, в ходе которых протестующие прорвали оцепление и пошли на штурм Капитолия, где в это время на заседание собрался Конгресс, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах главы государства. Часть митингующих смогла прорваться в здание, в результате столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский. «Зеленский всё-таки против Майдана?»: Соловьёв высмеял заявление президента Украины о беспорядках в США © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Автор статью в The New York Times проанализировал символику и внешний вид протестующих в Вашингтоне, что навело его на мысль о якобы имеющихся сходствах между участниками событий в США и Донбассе. По мнению Хиггинса, сторонники Трампа и ополченцы Донбасса используют «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел», имея ввиду флаг конфедератов у республиканцев и американских националистов и имперский и советский флаги сторонников ДНР/ЛНР.

Самое большое сходство, как утверждает автор, в том, что обе группы непоколебимо уверены в своей правде, несмотря на альтернативные точки зрения и «закон».

Сторонники Дональда Трампа не признают победу Джо Байдена на президентских выборах. Они указывают на многочисленные случаи фальсификаций и искажения итогов голосования в пользу кандидата от Демократической партии.

Луганская и Донецкая Народные Республики были созданы в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе, в ходе которых Киев попытался подавить сопротивление не признавших госпереворот жителей юго-востока страны.