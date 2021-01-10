При диагностировании коронавируса на Украине в 90% случаях используются ПЦР-тесты российского производства. Об этом 9 января на своей странице в Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Россия стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса еще в августе прошлого года. Несмотря на пандемию и растущее число заболевающих, Украина отказывается от переговоров о возможности поставок или производства российской вакцины.

По мнению Кравченко, такая позиция украинских властей является «враньем», так как запрещая российскую вакцину, Минздрав страны при этом во всю использует ПЦР-тесты, производящиеся в РФ.

«В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как "Вектор-Бест", "ДНК-Технология", "Амплисенс", "Хема" и другие», — написал он.

Вакцина, которой нет: киевский медик рассказала о «тайных прививках» украинских политиков © CC0, Pixabay

ПЦР-тестирование (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могли привиться российской вакциной «Спутник V».

В конце прошлого года власти Украины утвердили план вакцинации населения. Руководством государства поставлена задача начать прививочную кампанию в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что Киев достиг договоренности о поставках в страну китайской вакцины. Пока речь идет о менее 2 млн доз.