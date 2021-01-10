Борис Гребенщиков, в отличие от многих российских музыкантов и артистов, которым после победы Евромайдана в 2014 году запрещен взъезд на Украину, регулярно приезжает в эту страну с гастролями. Осенью прошлого года, несмотря на тяжелую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, фронтмен «Аквариума» дал несколько концертов в Херсоне, Кривом Роге и Черкассах. На этот раз Гребенщиков выступил в Киеве 9 января.
«С удовольствием отметил, что Борис Гребенщиков на Рождество приехал в Киев, там дал концерт. Потому что все нормальные, приличные, хорошие люди понимают: Христос — там. Ходит по Крещатику, улыбается, счастлив. А когда в США посадят и загонят за плинтус "всех плохих" — надо будет туда ехать. Вот прям на Крещение», — написал Прилепин, напомнив о событиях в США, где после беспорядков в Капитолии происходят задержания сторонников действующего президента Дональда Трампа.
Ранее Гребенщиков нарвался на критику украинской певицы Анастасии Приходько — она отметила, что из-за карантина украинские исполнители остаются без дохода, в то время как российские музыканты свободно гастролируют по стране.
К слову, нынешний визит БГ в Киев почти совпал с введением на Украине усиленного варианта карантинных ограничений. Такой режим начал действовать с 8 января и продлится две недели.