Президент Украины Владимир Зеленский привился российской вакциной. С таким утверждением 9 января в эфире телеканала NewsOne выступил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива

Вакцина: халяль или харам? © CC0, Pixabay

По словам Кивы, президент Зеленский и его соратники уже сделали себе прививки.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал парламентарий.

В конце прошлого года власти Украины утвердили план вакцинации населения. Руководством государства поставлена задача начать прививочную кампанию в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что Киев достиг договоренности о поставках в страну китайской вакцины. Пока речь идет о менее 2 млн доз.