Россия стала первой страной, которая зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса еще в августе прошлого года. Несмотря на пандемию и растущее число заболевающих, Украина отказывается от переговоров о возможности поставок или производства российской вакцины. При этом харьковская компания «Биолек» подала в Минздрав страны заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V», предприятие готово развернуть свои мощности для производства препарата.
По словам Кивы, президент Зеленский и его соратники уже сделали себе прививки.
«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал парламентарий.
В конце прошлого года власти Украины утвердили план вакцинации населения. Руководством государства поставлена задача начать прививочную кампанию в ближайшие месяцы. Ранее сообщалось, что Киев достиг договоренности о поставках в страну китайской вакцины. Пока речь идет о менее 2 млн доз.