Одна из причин того, что иски действующего президента США Дональда Трампа, оспаривающие итоги выборов главы государства, не были рассмотрены судами, связана с реформами, которые затеял Трамп, рассказал политический эксперт и эрудит Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру

По его словам, преобразования Трампа при все своей полезности для производства в США были катастрофически опасны для финансов страны.

«Они, грубо говоря, резко сокращают товарную массу, на которую опирается доллар», — рассказал эксперт.

Трамп превратил свой Twitter в «луч смерти» - украинский посол © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

При этом концепция Трампа приведет к сокращению межгосударственных товарных потоков и поэтому ударит по доллару, полагает он.

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На данный момент известно о 5 жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.