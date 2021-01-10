По его словам, преобразования Трампа при все своей полезности для производства в США были катастрофически опасны для финансов страны.

«Они, грубо говоря, резко сокращают товарную массу, на которую опирается доллар», — рассказал эксперт.

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© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Как пояснил Вассерман, «доллар опирается сейчас не на товары и услуги, производимы в самих Соединенных Государствах Америки, а на все международные товарные потоки, оплачиваемые в долларах».

При этом концепция Трампа приведет к сокращению межгосударственных товарных потоков и поэтому ударит по доллару, полагает он.

Интервью можно прочитать на нашем сайте.

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© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
6 января, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию помочь республиканцам. После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.

На данный момент известно о 5 жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина — ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский.

Лидеры демократов в конгрессе заявили, что готовы подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.