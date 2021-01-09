Представители партии «Национальный корпус», созданной базе признанного в США неонацистским полка Нацгвардии Украины «Азов», были замечены в Харькове в ходе протестов против деятельности коксохимического завода, который загрязняет воздух в городе, сообщил Telegram-канал Украина.ру 9 января

«Последний факт особенно забавен. Ведь "Азов" охраняет в Мариуполе металлургические комбинаты Рината Ахметова, которые от экологии живого места не оставили. Но, правда, за это легализованной банде с фашистским "волчьим крюком" на эмблеме украинский олигарх платит хорошие деньги. А это совсем другое дело!», — говорится в сообщении.

Коррупция, убийства и трусость. Россиянам расскажут о «чёрном солнце» «Азова» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Олег Однороженко.

Напомним, в июне 2015 года американский конгресс официально признал полк Нацгвардии «Азов» (ранее — добровольческий батальон«Азов») неонацистским и запретил поставки вооружений и обучение служащих этого батальона за счет бюджета США.

«Я благодарен, что Палата представителей вчера единогласно приняла предложенные мной изменения, призванные гарантировать, что наши военные не будут готовить членов омерзительного неонацистского батальона «Азов» и опасные ПЗРК не попадут в Украину и Ирак», — сказал инициатор принятия соответствующей специальной поправки к законопроекту HR 2685 «О расходах на оборону в 2015 году» сенатор Джон Коньерс-младший.

Однако администрация президента США Барака Обамы добилась, чтобы эта поправка не исполнялась. Официальное финансирование «омерзительного неонацистского батальона Азов» из американского военного бюджета продолжалось до конца марта 2018 года, когда все же оборонный бюджет был подписан без исключения из него поправки конгресса, предусматривающей, что «никакие средства, предоставленных этим актом, не могут использоваться для вооружения, обучения или иной помощи батальону "Азов"».