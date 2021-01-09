По словам Мааса, это нужно для того, чтобы не предоставлять пространство для действий врагам либеральной демократии в США, Германии и Европе.

«Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для поддержки демократии», — заявил он.

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© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
По его словам, веру в демократию и сплоченность можно сохранить «только вместе».

Напомним, «план Маршалла» — программа США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны.

Тогда Европейские страны получали кредиты от США, которые использовались для восстановления экономики. 