По словам Мааса, это нужно для того, чтобы не предоставлять пространство для действий врагам либеральной демократии в США, Германии и Европе.
«Мы готовы работать с США над общим планом Маршалла для поддержки демократии», — заявил он.
По его словам, веру в демократию и сплоченность можно сохранить «только вместе».
Напомним, «план Маршалла» — программа США по восстановлению экономики в европейских странах после Второй мировой войны.
Тогда Европейские страны получали кредиты от США, которые использовались для восстановления экономики.