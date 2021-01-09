«Следователи, в частности, работают над тем, чтобы определить мотивы и более значимые цели, если таковые и были, у тех, у кого было оружие или другие предметы, вызывающие предположения о намерении причинить физический вред», — цитирует «Интерфакс» сообщение издания.
В частности утверждается, что некоторые из указанных лиц принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые можно использовать как наручники.
The Washington post уточняет, что обнародованные к этому моменту данные видеозаписей или фотографий пока не указывают на попытки участников акции в Капитолии брать заложников.
ФБР распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после беспорядков 6 января.
В этот день сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.
Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.
Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.