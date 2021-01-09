Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) расследует возможность того, что некоторые участники беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне намеревались убивать конгрессменов и их сотрудников или брать их в заложники, сообщила газета The Washington post 9 января со ссылкой на собственные источники

«Следователи, в частности, работают над тем, чтобы определить мотивы и более значимые цели, если таковые и были, у тех, у кого было оружие или другие предметы, вызывающие предположения о намерении причинить физический вред», — цитирует «Интерфакс» сообщение издания.

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The Washington post уточняет, что обнародованные к этому моменту данные видеозаписей или фотографий пока не указывают на попытки участников акции в Капитолии брать заложников.

ФБР распространило фотографии 40 человек, которых продолжают разыскивать после беспорядков 6 января.

В этот день сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.