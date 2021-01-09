Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий назвал Степана Бандеру идеологом преступления и ненависти. Об этом он написал на своей странице в Twitter

Бандеровцы против Марка Солонина. Жаба и гадюка исторического ревизионизма © РИА Новости, Леонид Доренский | Перейти в фотобанк Джоэля Лиона, раскритиковав акцию украинских неонацистов у диппредставительства Иерусалима в Киеве

Лион ранее назвал покойного лидера украинских националистов Степана Бандеру пособником нацистов и осудил бандеровский марш 1 января в Киеве, после чего неонацисты провели акцию устрашения у посольства Израиля.

«Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием"», — написал польский посол, опубликовав фото шабаша наци у еврейского диппредставительства.

Дорогий @ambassadorlion, у зв'язку з ганебною демонстрацією перед @IsraelinUkraine я хочу, щоб Ти знал, що Ти та Твоя команда не самотні. Сироти від ідеолога злочину та ненависті "хай відступлять назад і нехай посоромляться" pic.twitter.com/LUaS99ZYCk — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 6, 2021

Украинские националисты во время Второй мировой войны воевали против советских войск на стороне гитлеровской Германии. Героизация властями Украины Организации украинских националистов (ОУН) и ее лидера Степана Бандеры осуждает Россия, Израиль и Польша.

Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году так называемую «Волынскую резню», геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.

Нынешние украинские власти официально признали организаторов «Волынской резни» борцами за свободу и независимость Украины, хотя Бандера и был лишен звания Героя Украины.