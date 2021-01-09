Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в январе 2021 года снизилось по отношению к январю 2020 года на 46% несмотря на повышение цен на газ и рост спроса на голубое топливо в ЕС, сообщил «Интерфакс» 9 января

«Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, в декабре — на 43%)», — отмечает агентство.

«Северный поток - 2»: США расширили санкции против проекта, а Германия приравняла американский СПГ к углю по уровню вреда для экологии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как известно, США — один из главных поставщиков СПГ в ЕС, страна прикладывает огромные пропагандистские и политические усилия для того, чтобы «выдавить» с европейского рынка газа Россию и занять ее место.

В частности, для этого власти США пытаются остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток 2», который призван поставлять в Евросоюз существенно более дешевый российский газ.