«Это может быть наиболее резким снижением за сезон (в октябре поставки снизились на 30%, в ноябре — на 39%, в декабре — на 43%)», — отмечает агентство.
Весь свободный СПГ на планете забирает Северо-Восточная Азия, где текущие цены на него более чем в два раза превосходят европейские котировки, говорится в сообщении.
Как известно, США — один из главных поставщиков СПГ в ЕС, страна прикладывает огромные пропагандистские и политические усилия для того, чтобы «выдавить» с европейского рынка газа Россию и занять ее место.
В частности, для этого власти США пытаются остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток 2», который призван поставлять в Евросоюз существенно более дешевый российский газ.