Литва считает важным переименовать Белоруссию, говорится в сообщении на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

«В настоящее время официальное название государства на литовском языке — Baltarusijos Respublika. В дословном переводе Baltarusija означает "Белая Русь". Это название может быть изменено на "Беларусь"», — пишет агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

Статистика и реальность. Сколько белорусов на самом деле говорят на русском языке © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Если белорусская сторона выступит с таким предложением, правительство Литвы его рассмотрит, утверждается в сообщении.

8 ноября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с Тихановской. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе санкции против действующего режима Александра Лукашенко. Кроме того, Литва предложила учредить представительство белорусской оппозиции в республике.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.