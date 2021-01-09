Власти Донецкой народной республики сообщили обо открытии магазина «Duty Free» на контрольно-пропускном пункте «Успенка» на границе с Россией, написал Telegram-канал «Украина.ру» 9 января со ссылкой на Министерство доходов и сборов ДНР

На «Успенке» уже есть один «Duty Free», но этот магазин находится с российской стороны и доступен только гражданам, въезжающим из РФ на территорию ДНР, отмечают журналисты.

«В 2021 году планируется открытие на пункте пропуска "Успенка" магазина беспошлинной торговли "Duty Free", что позволит выезжающим за пределы ДНР приобретать качественную продукцию по доступным ценам», — цитирует ТГ-канал Миндоходов ДНР.

Паспорт ДНР — вожделенный и плохо достигаемый © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Репертуар обычный для «Duty Free»: табачные изделия, парфюмерия, алкоголь, кондитерская продукция, украшения.

Журналисты также отмечают, что в российском аналоге принимаются любые банковские карты, чего нет на территории ДНР. Как с этим вопросом будет в новом магазине на стороне ДНР, не уточняется.