На «Успенке» уже есть один «Duty Free», но этот магазин находится с российской стороны и доступен только гражданам, въезжающим из РФ на территорию ДНР, отмечают журналисты.
«В 2021 году планируется открытие на пункте пропуска "Успенка" магазина беспошлинной торговли "Duty Free", что позволит выезжающим за пределы ДНР приобретать качественную продукцию по доступным ценам», — цитирует ТГ-канал Миндоходов ДНР.
Теперь жители воюющей республики, выезжающие в Россию, смогут покупать товары от международных производителей по вменяемой цене без пошлин и НДС.
Репертуар обычный для «Duty Free»: табачные изделия, парфюмерия, алкоголь, кондитерская продукция, украшения.
Журналисты также отмечают, что в российском аналоге принимаются любые банковские карты, чего нет на территории ДНР. Как с этим вопросом будет в новом магазине на стороне ДНР, не уточняется.