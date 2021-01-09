Украинский газотранспортный коридор остается недозагруженным несмотря на повышение спроса на газ в ЕС и рост цен на европейских газовых хабах, сообщил «Интерфакс» 9 января со ссылкой на данные «Газпрома»

Как отмечается, российская компания в декабре прокачивала через украинскую газотранспортную сеть (ГТС) в среднем 183 млн куб. м в день, в январе же объемы трансфера упали до 124 млн куб. м в сутки.

«При этом "Газпром" отбирает максимальные объемы газа из подземных хранилищ в Европе. К примеру, из германского ПХГ "Реден" по квоте "Газпрома" отбирается максимально технически возможный объем газа — 49 млн куб. м в сутки», — уточняет агентство.

«Северный поток – 2»: западные СМИ расходятся в прогнозах политики Байдена в отношении проекта, а у «Газпрома» есть различные сценарии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой в понедельник выросла до $258 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $253,5 с поставкой 5 января. Это максимальное значение за последние 23 месяца — с 25 января 2019 года.

В Испании, на которую обрушились снегопады, спотовая цена газа на местном хабе PVB выросла до $660 за тысячу кубометров — при том, что на начало года она составляла $274 за тыс. куб. м.