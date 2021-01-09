По словам Вассермана, запущенный бумеранг в виде цветной революции, подобно тем, что американцы устраивали в других странах, не прекратит их «преступления по всему миру». Как сейчас принято говорить в тоталитарной секте либералов, уточнил публицист, «Вы не понимаете, это совсем другое».
Эту фразу, говорит Вассерман, американцы скажут в ответ на любое сравнение произошедших в Капитолии событий, будь то последние нашумевшие события в Минске или Бишкеке. А вот на отношениях США и России, по мнению журналиста, штурм Капитолия не отразится.
«Американцам сейчас выгоднее обвинить во всех своих внутренних проблемах Трампа, чем Путина», — считает Вассерман.
Полный текст интервью с Анатолием Вассерманом можно прочитать здесь.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
За время протестов погибло несколько человек: сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
В связи с беспорядками на Капитолийском холме в Вашингтоне сразу несколько высокопоставленных сотрудника совета национальной безопасности США подали в отставку, также как и целый ряд сотрудников Белого дома и администрации, в том числе два министра: глава минтранса Элейн Чао и глава министерства образования Бетси ДеВос.
Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.
Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января.