Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и водохранилищ, 8 января передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на гидрометцентр полуострова

«В декабре 2020 года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло», — сообщили гидрологи.

Специалисты уточнили, что декабрь и январь в Крыму — месяцы с наибольшим количеством осадков, но нынешняя зима стала исключением, и вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма и Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское до настоящего времени отсутствует сток. Последний раз подобное явление было зафиксировано в 1998 году на реке Альма, а в верховье Черной — в 1985 и 2010 годах.

Поставщики газа прогнозируют новое повышение цен для населения на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее водой полуостров на 85% обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией власти Украины прекратили подачу воды в одностороннем порядке.

Несколько лет вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и за счет добычи воды из подземных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Симферополь переориентирован на водоснабжение в основном из подземных источников.