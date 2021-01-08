Президент США Дональд Трамп подготовил список лиц, которых он планирует помиловать до того, как покинет должность главы государства. В список вошли его родственники, друзья, а также сам Трамп, сообщает Bloomberg 8 января

Отставка, беспорядки и Twitter: имя Трампа лидирует в мировых новостях © REUTERS, Tom Brenner

Пока юристы изучают вопрос — может ли президент помиловать себя заранее. Известно также, что помимо друзей и членов семьи Трамп включил в этот список рэперов Lil Wayne и Kodak Black.

Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие предшественники Трампа использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование со своих политических сторонников.