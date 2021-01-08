По данным агентства, список сейчас изучают советники Белого дома. Ожидается, что президент обнародует его в последний свой день на посту — 19 января.
Пока юристы изучают вопрос — может ли президент помиловать себя заранее. Известно также, что помимо друзей и членов семьи Трамп включил в этот список рэперов Lil Wayne и Kodak Black.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие предшественники Трампа использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование со своих политических сторонников.