Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что харьковская компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр на регистрацию российской вакцины «Спутник V», сообщил УНИАН 8 декабря

«Это только заявка, дальше они должны, согласно законодательству, подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено все относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина», — сказал Степанов.

Вакцина, которой нет: киевский медик рассказала о «тайных прививках» украинских политиков © CC0, Pixabay

В российском Минздраве информацию о низком качестве «Спутника V» опровергают, а высказывания украинских коллег называют исключительно политическими. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной в вопросе поставки вакцины, но для этого от украинских властей должен поступить соответствующий официальный запрос.

В украинских СМИ также появилась информация о том, что пока в страну официально не поступила ни одна вакцина высокопоставленные политики и бизнесмены «тайно прививаются» в одной из частных клиник Киева.