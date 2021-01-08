«Это только заявка, дальше они должны, согласно законодательству, подать регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье должно быть четко отражено все относительно безопасности этой вакцины, результатов первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец, мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина», — сказал Степанов.
По его ловам только после изучения документации можно будет сделать какие-либо выводы, а пока их делать очень рано, так как украинские чиновники от медицины обладают данными, что российская вакцина не прошла всех необходимых испытания и может являться небезопасной. Степанов заверил, что украинцам предложат вакцины только ведущих мировых производителей.
В российском Минздраве информацию о низком качестве «Спутника V» опровергают, а высказывания украинских коллег называют исключительно политическими. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Украиной в вопросе поставки вакцины, но для этого от украинских властей должен поступить соответствующий официальный запрос.
В украинских СМИ также появилась информация о том, что пока в страну официально не поступила ни одна вакцина высокопоставленные политики и бизнесмены «тайно прививаются» в одной из частных клиник Киева.