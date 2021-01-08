Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации из Ливии украинских моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam. Об этом лидер Украины написал в Twitter 8 января

«Рады приветствовать наших моряков, членов экипажа танкера Captain Khayyam, дома после 5 лет заключения в Ливии! Украина никогда не забывает и не оставляет своих людей в беде. Отдельное спасибо Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан. Украина ценит поддержку Турции», — написал Зеленский.

На родину вернулись четыре украинца: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. В феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала их судно под флагом Сьерра-Леоне по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил членов экипажа к 5 годам заключения.

За первую неделю 2021 года в рейсах умерли 3 украинских моряка © CC0, Pixabay Олег Дерипаска в октябре прошлого года заплатил выкуп пиратам из Нигерии за пятерых моряков, среди которых был украинец Александр Балашов. Правда, предпринимателя президент Украины за это не благодарил.

Ранее морской юрист Николай Гольбин сообщил, что за неделю 2021 года в рейсах умерли уже три украинских моряка: из Мариуполя, города Измаила и житель Одесской области. Добавил Гольбин также, что прошлый год стал рекордным по количеству умерших и пропавших без вести мариупольских моряков.

Так, в середине декабря стало известно, что еще шестеро моряков Украины попали в плен к пиратам у берегов Нигерии. Заложники являются членами экипажа сухогруза STEVIA, принадлежащего албанским предпринимателям.