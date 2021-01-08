Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что несколько депутатов Верховной Рады, украинских бизнесменов и топ-чиновников «тайно вакцинировались» от COVID-19 препаратами производства компаний BioNTech и Pfizer.
По информации журналистов, за прививки первые лица Украины заплатили до 3 тысяч евро (270 тыс. руб). При этом официально в стране ни одна из существующих в мире вакцин пока не применяется.
В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину, оговорив крайний срок — февраль 2021 года.
По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Известно и о контракте украинского минздрава с китайской компании Sinovac Biotech на ввоз еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса.
А вот от российского препарата на Украине решили отказаться, поскольку она, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, не прошла все необходимые клинические испытания. В российском минздраве эту информацию опровергли, назвав подобные заявления украинских политиков исключительно политическими.
Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них около 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.