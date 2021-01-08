Одна из сотрудниц клиники Mediland в Киеве рассказала журналистам, что на базе медучреждения якобы проводится «вакцинация» от COVID-19, сообщает портал «Страна.ua» 8 января

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что несколько депутатов Верховной Рады, украинских бизнесменов и топ-чиновников «тайно вакцинировались» от COVID-19 препаратами производства компаний BioNTech и Pfizer.

«Зимний карантин не такой жесткий»: Зеленский оценил новые ограничения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину, оговорив крайний срок — февраль 2021 года.

По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Известно и о контракте украинского минздрава с китайской компании Sinovac Biotech на ввоз еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса.

А вот от российского препарата на Украине решили отказаться, поскольку она, по словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, не прошла все необходимые клинические испытания. В российском минздраве эту информацию опровергли, назвав подобные заявления украинских политиков исключительно политическими.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них около 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.