Участники беспорядков проникли в вашингтонский Капитолий благодаря стратегическому провалу охранявших здание полицейских. Такое заявление сделал конгрессмен-демократ от штата Огайо Тим Райан порталу Cleveland.com 8 января

По словам конгрессмена, видеозаписи из Капитолия, которые он увидел, свидетельствуют о том, что силовики по сути помогли протестующим. В качестве примера Райан привел кадры, на которых, по его словам, правоохранители раздвигают ограждения перед протестующими и делают с ними селфи.

Смерть полицейского и новые отставки: что происходит в США © РИА Новости

«Мы соберем все видеозаписи, мы их проанализируем, а их будет много, как это сейчас всегда происходит, и сделаем некоторые выводы», — сказал конгрессмен.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.