«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Водяное (под контролем Киева — ред.) — Ленинское (юг ДНР — ред.), выпущено три мины калибром 82 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров», — сказал представитель ДНР.
Между тем, с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе. Согласно им, стороны договорились о полном запрете огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них и проведении наступательных и разведывательно-диверсионных действий.