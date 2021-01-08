Украинские силовики обстреляли село Ленинское на юге Донецкой народной республики из минометов, об этом в пятницу, 8 января, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пишут «РИА Новости»

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