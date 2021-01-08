Накануне введения локдауна в стране президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и силовых ведомств. Информация об этом появилась на сайте главы государства 7 января

На Украине начался жесткий локдаун © REUTERS, Valentyn Ogirenko Денис Шмыгаль в ходе заседания отметил, что уже третий день подряд на Украине наблюдается тенденция к росту числа больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал обратиться к мировому опыту, который, по его словам, показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных причем не только коронавирусм, но и сезонными заболеваниями. Поэтому, уверен Степанов, локдаун на Украине необходим.

В период действия жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января в стране будут закрыты все учебные заведения, за исключением детских садов а также прекращают работу торговые центры, рынки, учреждения культуры. Кафе, барам и ресторанам разрешено функционирование только на вынос.

При этом транспорт, почта, банки и продуктовые магазины продолжат работать. По мнению Степанова, эти меры помогут сократить число заболевших коронавирусом вдвое.

«Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые принимаются в других странах. Однако мы сразу сбиваем волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — сказал Зеленский.

Локдаун на Украине продлится с 8 до 24 января. Параллельно с ним Кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них около 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.