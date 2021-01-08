На территории Уераины в пятницу, 8 декабря, начали действовать жесткие карантинные ограничения, введенные правительством страны из-за пандемии коронавируса, сообщают «РИА Новости» 8 декабря

В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты все учебные заведения, за исключением детских садов а также прекращают работу торговые центры, рынки, учреждения культуры. Кафе, барам и ресторанам разрешено функционирование только на вынос.

Степанов: Кабмин может перенести локдаун на февраль © Facebook, Максим Степанов

«Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50 процентов снижения числа инфицированных за этот период», — заявил он.

Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 на Украине был поставлен более, чем миллиону человек, из них почти 9 тысяч — за последние сутки. Почти 20 тысяч человек умерло, не справившись с вирусом.

Помимо локдауна, который должен действовать с 8 по 24 декабря, Кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране.

Однако Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что они могут негативно сказаться на благосостоянии украинцев.

Украинские эксперты утверждают, что январский локдаун не повлечет критических негативных последствий для украинской экономики и ударит по малому и среднему бизнесу не сильно.

Перед введением карантинных ограничений Украиной в декабре прошлого года прокатился ряд митингов предпринимателей. Представители малого бизнеса протестовали против введения локдауна в стране, мотивируя это своими финансовыми проблемами, связанными с карантинными ограничениями. Бизнесмены попытались установить на Майдане палатки.

В прошлом слово «локдаун» использовалось для описания строгой изоляции заключенных в тюрьмах.