По словам Дзерманта, протесты в Белоруссии расслаиваются, в них исчезает организованная массовость, и некоторые из их участников понимают, что если такая форма политической активности не приносит результата, ее нужно менять.
«Поэтому Всебелорусское народное собрание может повлиять на снижение протестов в том смысле, что обозначит четкий план изменений, будет понятно, куда станет двигаться страна», — сказал политолог.
По мнению эксперта, протестующим придется выбирать: либо настаивать на ультиматумах, либо выбирать правила игры, которые будут обозначены на собрании.
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После объявления ЦИК Белоруссии итогов президентских выборов 9 августа в стране начались протесты. Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала в Литву. Власти Белоруссии заявляют о подготовке реформ в стране.