Протесты в Белоруссии живут своей жизнью, однако часть протестующих при появлении четкого плана изменений в стране может перейти к более конструктивным формам взаимодействия с властью. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

По словам Дзерманта, протесты в Белоруссии расслаиваются, в них исчезает организованная массовость, и некоторые из их участников понимают, что если такая форма политической активности не приносит результата, ее нужно менять.

«Поэтому Всебелорусское народное собрание может повлиять на снижение протестов в том смысле, что обозначит четкий план изменений, будет понятно, куда станет двигаться страна», — сказал политолог.

Юрий Баранчик: Протесты в Белоруссии меняют формат © скриншот видео "ИА REGNUM"

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После объявления ЦИК Белоруссии итогов президентских выборов 9 августа в стране начались протесты. Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская уехала в Литву. Власти Белоруссии заявляют о подготовке реформ в стране.