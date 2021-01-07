Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко под Новый год отправился на Галапагосские острова, входящие в состав государства Эквадор. Об этом рассказали журналисты издания «Страна.ua» 7 января

Накануне праздников бывший депутат Кременчугского городского совета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета в компании Порошенко.

«Летим вместе с Петром Порошенко! По сути, если отбросить все понты — в жизни все равны. При всем моем критичном отношении к Петру Алексеевичу я благодарен ему за те сложные годы президентства», — написал он.

Порошенко признался в организации спецоперации против россиян в Минске © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Пока в Вашингтоне кипят страсти, Петр Порошенко по своей уже давней традиции проводит зимние праздники подальше от Украины на экзотическом и недоступном большинству сограждан отдыхе. Порошенко улетел на отдых еще в конце декабря. На этот раз не Мальдивы, а Эквадор, Галапагосские острова. Эквадор страна действительно во всех отношениях экзотическая. Страной правит президент — Ленин Морено», — написал в Facebook политолог Андрей Золотарев.

Он отметил, что ничего зазорного в самом факте «коллекционирования впечатлений» Порошенко нет. Однако при этом очевидно, что он лишь имитирует свою вовлеченность в жизнь Украины и только пытается изобразить единение с народом, что он «якобы такой же, как все украинцы, — с семьей, в вышиванке, на фоне украинской церкви», подчеркнул Золотарев.