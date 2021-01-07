Телеведущий Владимир Соловьёв указал на нестыковки в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского об аналогичных событиях в его собственной стране и в Соединённых Штатах

Украинский лидер решительно осудил нападение протестующих на Конгресс США.

«Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провёл историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский. Головачев уверен, что Зеленский получит свой Майдан © Facebook, Головачев Андрей

Во время заседания членов Палаты представителей и Сената, посвящённого утверждению результатов президентских выборов, сторонники действующего главы государства Дональда Трампа прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание Конгресса. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ и открыть огонь, в результате чего одна из активисток, ветеран ВВС США, была смертельно ранена высокопоставленным сотрудником полиции Капитолия. Ещё три человека умерли, вероятно, от сердечного приступа.

«То есть Зеленский всё-таки против Майдана?» — написал в Telegram-канале российский телеведущий Владимир Соловьёв.

В ходе массовых акций протестов на Украине в 2013-2014 годах активисты совершали нападения на здания органов власти, критиковали действующее руководство и в конечном итоге добились свержения Виктора Януковича с поста президента и прихода к власти Петра Порошенко.