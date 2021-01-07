Евросоюз пока не планирует ограничивать въезд для граждан иностранных государств, не сделавших прививку от COVID-19. Об этом представитель ведомства сообщил 6 января изданию Deutsche Welle, передает телеграм-канал Украина.ру

Ранее в соцсетях, в частности в ряде телеграм-каналов, распространялись сообщения о том, что Евросоюз якобы будет выдавать шенгенские визы лишь тем иностранцам, которые предоставят прививочные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Три проблемы Зеленского: мобилизация, вакцинация, «дорогизация» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Ну все, к гадалке не ходите, в обозримом будущем для получения виз понадобятся справки о прививках. Причем четко определенного образца», — комментирует телеграм-канал Украина.ру.

Скорее всего, торги с фармакологическими компаниями по этому поводу идут за кулисами с большим азартом, предположили авторы канала.