Ранее в соцсетях, в частности в ряде телеграм-каналов, распространялись сообщения о том, что Евросоюз якобы будет выдавать шенгенские визы лишь тем иностранцам, которые предоставят прививочные сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Кроме того, ходили слухи, что будет засчитываться прививка исключительно препаратом, одобренным в ЕС, то есть производства компаний BioNTech/Pfizer или Moderna.
«Ну все, к гадалке не ходите, в обозримом будущем для получения виз понадобятся справки о прививках. Причем четко определенного образца», — комментирует телеграм-канал Украина.ру.
Скорее всего, торги с фармакологическими компаниями по этому поводу идут за кулисами с большим азартом, предположили авторы канала.