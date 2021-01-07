Президент Белоруссии Александр Лукашенко не допускал реальной интеграции с Россией, для ее реализации нужен принципиально иной подход. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Он подчеркнул, что в случае реального функционирования Союзного государства и белорусы, и граждане России смогут влиять на его политику, но до сих пор СГ не состоялось.

«Проблема в том, что Лукашенко рассматривал имитацию Союзного государства исключительно как способ получать ресурсы от России, как инструмент паразитирования на теле России», — заявил политолог.

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Но, добавил он, если новые власти Белоруссии будут повторять действия Лукашенко, интеграция вновь не состоится.

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