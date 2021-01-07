Он подчеркнул, что в случае реального функционирования Союзного государства и белорусы, и граждане России смогут влиять на его политику, но до сих пор СГ не состоялось.
«Проблема в том, что Лукашенко рассматривал имитацию Союзного государства исключительно как способ получать ресурсы от России, как инструмент паразитирования на теле России», — заявил политолог.
При реальной интеграции России и Белоруссии белорусам не придется опасаться недостаточного представления своих прав в парламенте, подчеркнул Безпалько.
Но, добавил он, если новые власти Белоруссии будут повторять действия Лукашенко, интеграция вновь не состоится.
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