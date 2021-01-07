Ситуация с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть явилась наказанием Божьим для Константинопольского патриарха Варфоломея, заявил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. Цитату из интервью иерарха каналу "Россия-1" 7 января приводит телеграм-канал Украина.ру

«Патриарх Варфоломей ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую», — цитирует телеграм-канал главу РПЦ.

Патриарх добавил, что по замыслу тех, кто инспирировал конфликт, нужно разрушить духовную общность православных и «оторвать Русскую Церковь от православных Греции, арабского мира, Ближнего Востока, с тем, чтобы послабее стало православие».

ЛГБТ vs православие: почему на Украине закрыли православный телеканал?

Неканоническая Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года из нескольких неканонических организаций. Вскоре ПЦУ получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, но ее не признало большинство мировых православных церквей, включая РПЦ.

Собор Святой Софии в Стамбуле по решению властей Турции был объявлен мечетью в июле 2020 года. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе храма.