Корреспондент американского издания Harper's Magazine Арис Руссинос поведал западной аудитории о влиянии ультраправых сил на жизнь Украины

Британский журналист поделился своими впечатлениями от поездки на Украину, в ходе которой пообщался с представителями националистических группировок.

«Украина — одна из самых бедных стран в Европе, и из всех стран на этом континенте именно она находится ближе всего к статусу «недееспособного государства». Она увязла в вялотекущем военном конфликте в своих восточных областях, а её государственные институты были практически полностью захвачены соперничающими между собой олигархами. Коррупция пропитывает практически все уровни правительства», — пишет Арис Руссинос в своей статье для американского издания Harper's Magazine. Неонацисты назвали сумму, которую получали от Ахметова за охрану его предприятий © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

По его словам, Киев временами «производит жутковатое впечатление постмодернистского Веймара, где возле станций киевского метро пожилые женщины в платках и потрёпанные ветераны войны просят милостыню, при этом соседние улицы заполнены роскошными магазинами, а звёзды инстаграма обедают в кафе, оформленных в хипстерском стиле, мелкие бандиты ездят на красный свет в чёрных внедорожниках, не боясь ни штрафов, ни осуждения».

«Однако наиболее очевидным отличием Украины от стандартной модели европейского либерализма является разгул вооружённых ультраправых организаций — по мнению аналитиков и простых украинцев, эти организации представляют собой частные армии, тайно получающие финансирование от олигархов. Вербовочные плакаты этих вооружённых формирований развешены по всему Киеву. Эти плакаты призывают разочаровавшихся ветеранов и недовольную положением дел молодёжь присоединиться к их миссии по перестраиванию мира. С точки зрения украинских неправительственных организаций, эти ультраправые группы представляют собой серьёзную и набирающую мощь угрозу для социальной гармонии Украины и, в конечном счёте, для самого государства», — подчёркивает Руссинос.

Партии, придерживающиеся националистическое идеологии, не преодолевают 5%-ный барьер для прохождения, тем не менее, ультраправые силы оказывают серьёзное влияние на политическую жизнь страны. Так, Петру Порошенко в бытность президентом Украины пришлось законодательно закрепить блокаду Донбасса, устроенную радикалами, хотя сначала осуждал её. Усмирить их не может и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В 2019 году участники Контактной группы согласовали отвод войск и вооружений от линии разграничения в населённых пунктах Петровское и Золотое, но националисты сорвали его реализацию.