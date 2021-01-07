На Украине некоторые политики якобы стали тайно вакцинироваться от коронавируса. Об этом на днях сообщил глава редсовета украинского портала «Обозреватель», президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский

«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — заявил Бродский.

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В свою очередь Шмыгаль опроверг информацию и заявил, что будет официально вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь при поступлении вакцины в страну.

Он добавил, что сотрудники Минздрава и МВД изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил расследование в связи с возможной подпольной вакцинацией Службе безопасности Украины.

Ранее украинские власти заявляли о договоренностях с Китаем по доставке вакцины Sinovac Biotech на Украину. При этом власти США заявили, что прежде всего вакциной будут обеспечены их граждане, поэтому поставки вакцин западного производства в другие страны откладываются.