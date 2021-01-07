«По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — заявил Бродский.
По его данным, партия вакцины Pfizer якобы была доставлена на Украину чартерным рейсом в конце декабря, минуя таможню. Затем, как утверждает Радуцкий, за два этапа вакцинирования политики заплатили по две с половиной тысячи евро (около 220 тысяч рублей).
В свою очередь Шмыгаль опроверг информацию и заявил, что будет официально вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь при поступлении вакцины в страну.
Он добавил, что сотрудники Минздрава и МВД изучат информацию о возможной организации в Украине подпольной вакцинации против коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил расследование в связи с возможной подпольной вакцинацией Службе безопасности Украины.
Ранее украинские власти заявляли о договоренностях с Китаем по доставке вакцины Sinovac Biotech на Украину. При этом власти США заявили, что прежде всего вакциной будут обеспечены их граждане, поэтому поставки вакцин западного производства в другие страны откладываются.