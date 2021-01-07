Владимир Зеленский поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.
В декабре 2017 года суд в Ливии приговорил к пяти годам заключения четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam за контрабанду нефтепродуктов.
Танкер стоял в порту Триполи. На его борту были также граждане Турции и Азербайджана.
Сообщается, что моряки объявляли голодовку, а их родные в Одессе проводили акции, обращенные к правительству. При этом двое из задержанных членов экипажа больны гепатитом.
Ранее, в июне 2020 года, на Украину после трех лет заключения в ливийской тюрьме вернулись члены экипажа украинского танкера «Рута», которые также отбывали в Ливии наказание за контрабанду нефтепродуктов.