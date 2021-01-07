Члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года, Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка возвращаются на родину. Об этом сообщается на сайте президента Украины 7 января

Владимир Зеленский поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.

Чёрная метка для страны: украинских моряков могут лишить дипломов и работы © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Танкер стоял в порту Триполи. На его борту были также граждане Турции и Азербайджана.

Сообщается, что моряки объявляли голодовку, а их родные в Одессе проводили акции, обращенные к правительству. При этом двое из задержанных членов экипажа больны гепатитом.

Ранее, в июне 2020 года, на Украину после трех лет заключения в ливийской тюрьме вернулись члены экипажа украинского танкера «Рута», которые также отбывали в Ливии наказание за контрабанду нефтепродуктов.