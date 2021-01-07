Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская переболела коронавирусом в лёгкой форме и уже вернулась к работе

Эпидемия COVID-19 не обходит стороной политиков из разных стран.

«Светлана переболела коронавирусом, перенесла инфекцию в достаточно лёгкой форме. Сейчас с ней всё полностью в порядке, она приступает к работе», — сказала пресс-секретарь политика Анна Красулина в комментарии РИА Новости. Баширов объяснил, почему Украине нужна российская вакцина © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Ранее Светлана Тихановская, эмигрировавшая 11 августа после президентских выборов в Литву, несколько раз уходила на самоизоляцию, в частности в октябре после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого выявили COVID-19, и после декабрьского визита в Испанию.

6 января Литва призвала Евросоюз оказать помощь странам — членам программы ЕС «Восточное партнёрство» в обеспечении вакциной от коронавируса. Тем временем Белоруссия, участвующая в этом проекте, уже на протяжении 3 месяцев — с 1 октября 2020 года — проводит вакцинацию добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований.