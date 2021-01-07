Представительница Республиканской партии, уроженка Черниговской области Украины Виктория Спартц приняла 5 января присягу в качестве члена Палаты представителей Конгресса США от штата Индиана. Об этом сообщает 7 января телеграм-канал Украина.ру

Снимки с церемонии Спартц опубликовала в Facebook.

Сторонница Трампа и противник социализма: украинка впервые станет сенатором в США © Victoria Spartz/Facebook Рональда Рейгана и провела экскурсию для своего мужа Джейсона и дочек Ингрид и Лилианны в святая святых американской политики.

«Все это Виктория успела проделать до вчерашних волнений в США», — отмечает телеграм-канал Украина.ру.

Спартц по профессии бухгалтер, представляет штат Индиана и Республиканскую партию. На выборах в Конгресс она выступала под лозунгом «Остановим социализм!».

6 января в Вашингтоне произошли беспорядки в ходе протестной акции сторонников Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия, выражая несогласие с результатами подсчета голосов выборщиков. В ходе беспорядков погибло 4 человека, более 50 было задержано полицией.