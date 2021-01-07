Снимки с церемонии Спартц опубликовала в Facebook.
Согласно фото, украинка Спартц (Кульгейко) приняла присягу на Библии под портретом Рональда Рейгана и провела экскурсию для своего мужа Джейсона и дочек Ингрид и Лилианны в святая святых американской политики.
«Все это Виктория успела проделать до вчерашних волнений в США», — отмечает телеграм-канал Украина.ру.
Спартц по профессии бухгалтер, представляет штат Индиана и Республиканскую партию. На выборах в Конгресс она выступала под лозунгом «Остановим социализм!».
6 января в Вашингтоне произошли беспорядки в ходе протестной акции сторонников Дональда Трампа. Они ворвались в здание Капитолия, выражая несогласие с результатами подсчета голосов выборщиков. В ходе беспорядков погибло 4 человека, более 50 было задержано полицией.