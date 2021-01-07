Готовность президента Белоруссии Александра Лукашенко провести Всебелорусское народное собрание – это лишь имитация транзита власти и видимость бурной деятельности. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

«Лукашенко собирается организовывать Всебелорусское народное собрание исключительно как имитацию транзита власти. В реальности это будут люди, которые ему абсолютно лояльны, которых тщательно отберут», — подчеркнул политолог.

Безпалько отметил, что неясен статус этого собрания, поскольку отсутствует регулирующее его законодательство.

Эксперт сказал, что будет, если Всебелорусское собрание пройдет в атмосфере всеобщего «одобрямса» © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По словам Безпалько, цель Лукашенко очевидна — повысить лояльность и сымитировать бурную деятельность, а вот инструментарий для ее достижения выбран неясный.

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Накануне Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдёт 11-12 февраля. По его словам, избрание делегатов началось уже с 29 декабря.

Власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса, связанного с протестами после президентских выборов. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.