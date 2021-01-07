«Лукашенко собирается организовывать Всебелорусское народное собрание исключительно как имитацию транзита власти. В реальности это будут люди, которые ему абсолютно лояльны, которых тщательно отберут», — подчеркнул политолог.
Безпалько отметил, что неясен статус этого собрания, поскольку отсутствует регулирующее его законодательство.
Кроме того, непонятно, на каком юридическом основании будут претворяться в жизнь его решения, а делегаты, сколько бы их ни было, не смогут представлять интересы всех граждан Белоруссии, добавил политолог.
По словам Безпалько, цель Лукашенко очевидна — повысить лояльность и сымитировать бурную деятельность, а вот инструментарий для ее достижения выбран неясный.
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Накануне Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдёт 11-12 февраля. По его словам, избрание делегатов началось уже с 29 декабря.
Власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса, связанного с протестами после президентских выборов. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.