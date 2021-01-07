Президент Александр Лукашенко собирается организовывать Всебелорусское народное собрание исключительно как имитацию транзита власти. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько рассказал в интервью изданию Украина.ру

Пять политических итогов 2020 года на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Богдан Безпалько считает, что делегатами ВНС станут люди полностью подконтрольные Лукашенко.

«Так что цель Лукашенко понятна и очевидна, а инструментарий не совсем понятен. Отчасти это напоминает референдум Зеленского, который он проводил вместе с местными выборами. Привлечь внимание, повысить лояльность, сымитировать бурную деятельность, но не более того», — утверждает собеседник издания.

В день местных выборов на Украине 25 октября украинцам по инициативе Владимира Зеленсокого предложили ответить на пять вопросов. В том числе о легализации медицинского каннабиса и создании свободной экономической зоны в Донбассе.

Тем не менее подавляющее большинство респондентов поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Накануне Нового года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдёт 11-12 февраля. По его словам, избрание делегатов началось уже с 29 декабря.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.